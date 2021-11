Juventus, la situazione per il rinnovo di Bernardeschi

Per il rinnovo di Bernardeschi la Juventus pensa ad abbassare l’ingaggio dell’esterno di quasi la metà

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Federico Bernardeschi con la Juventus.

I bianconeri vorrebbero diminuire ampiamente la retribuzione del giocatore passando da 4 milioni a un massimo di 3 (con bonus compresi). La situazione non piace al giocatore e per questo non avrebbe ancora accettato la proposta di rinnovo.