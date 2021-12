Juventus, rinnovo Cuadrado: c’è l’accordo di massima. I dettagli

La Juventus e Cuadrado hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. I dettagli

Come riportato da La Stampa sono avviatissimi i rapporti tra la Juventus e l’entourage di Cuadrado per il rinnovo del colombiano. Juan si legherà ai bianconeri ancora per una stagione con opzione per quella successiva.

E poi a 35 anni deciderà se proseguire o ritirarsi dal calcio giocato. L’agente e i dirigenti della Juventus hanno già un accordo di massima: la Juve intende tenerselo stretto almeno fino al 30 giugno 2023.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24