Juventus, rinnovo Cuadrado: i bianconeri non hanno fretta. I dettagli

La Juventus lavora al rinnovo di contratto di Cuadrado, ma i bianconeri non hanno fretta

Tuttosport, quest’oggi, fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Juan Cuadrado. In casa Juve non ci sono mai stati dubbi sulla volontà di confermare l’esterno colombiano anche per il futuro, tanto che dovrebbe arrivare un prolungamento di almeno tre anni.

Cifre che si assesterebbero sui 4 milioni di euro attuali. I bianconeri non hanno alcuna intenzione di correre però e risolveranno la questione dopo l’appuntamento europeo di questa sera. Sapendo già di poter contare sulla piena volontà dell’esterno di rimanere a Torino fino a fine carriera.

