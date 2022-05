Juventus, rinnovo De Sciglio: il club ha deciso. La situazione

In casa Juventus balla anche il rinnovo di De Sciglio. Il club bianconero avrebbe preso una decisione sul terzino

Il futuro di De Sciglio potrebbe decidersi in maniera ufficiale nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe intenzione di proporre al terzino il rinnovo fino al 2025. De Sciglio ha il contratto in scadenza a giugno e quindi a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità del prolungamento del rapporto. Per il terzino questa è stata la quarta stagione in bianconero.

