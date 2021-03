Juventus, offerte dalla Premier per Dybala ma lui pensa ad altro

Dybala, doppia offerta dalla Premier: ma la priorità per il numero 10 argentino è il rientro con la Juve

Paulo Dybala aspetta con ansia il ritorno in campo. Il numero 10 della Juventus ieri ha lavorato in palestra alla Continassa e come spiega La Stampa non dovrebbe giocare contro il Benevento domenica pomeriggio, ma potrebbe essere a disposizione per giocare a partire da dopo la sosta.

Il derby contro il Torino del 3 aprile potrebbe essere quindi l’occasione giusta per rivedere la “Joya” in campo