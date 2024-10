Juventus, rinnovo Vlahovic: c'è la data per decidere il futuro

In casa Juventus c’è sempre da scogliere i nodi circa il prolungamento di contratto di Vlahovic

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione sul rinnovo di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, stando a quanto si legge, è argomento caldo e i contatti tra l’entourage e la società sono ripresi.

È pronta l’offerta pronta per l’entourage con il premio fedeltà per allungare l’accordo fino al 2027 o al 2028 per l’ex Fiorentina. La risposa dovrebbe arrivare entro Natale.