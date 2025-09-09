Juventus, rinnovo in vista per Kenan Yildiz: il talento turco al centro del progetto bianconero

Juventus, rinnovo in vista per il bianconero Yildiz: il giovanissimo talento turco al centro del progetto della Vecchia Signora

La Juventus è pronta a blindare uno dei suoi gioielli più preziosi: Kenan Yildiz, esterno offensivo turco classe 2005, considerato tra i giovani più promettenti del panorama calcistico internazionale. Dopo una stagione in cui ha mostrato lampi di classe e grande adattabilità nel modulo 3-4-2-1 di Igor Tudor, tecnico croato noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla valorizzazione dei giovani, Yildiz si prepara a firmare un rinnovo contrattuale che lo legherà al club fino al 2030.

Secondo Tuttosport, l’accordo è ormai alle battute finali. Nei prossimi giorni è atteso a Torino il padre-agente del giocatore, Engin Yildiz, per definire gli ultimi dettagli dell’intesa. Il nuovo contratto prevede un ingaggio iniziale di circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, con possibilità di crescita fino a 5 milioni grazie a bonus legati a rendimento, presenze e obiettivi individuali1.

Questa operazione rappresenta un segnale forte da parte della dirigenza juventina, guidata dal direttore generale Damien Comolli, che intende costruire il futuro della squadra attorno a profili giovani e di talento. Yildiz, già protagonista con assist e gol in Serie A e Champions League, è visto come una pedina strategica nel nuovo corso tecnico, affiancando attaccanti di esperienza come Jonathan David, punta canadese arrivata in estate dal Lille.

Il rinnovo ha anche una valenza economica: blindare Yildiz significa proteggere un asset dal valore crescente, già oggetto di interesse da parte di top club europei come Chelsea e Arsenal. La Juventus, però, ha scelto di non ascoltare offerte, confermando la volontà di puntare sul proprio vivaio e valorizzare i talenti cresciuti in casa.

Con la firma ormai imminente, Kenan Yildiz si prepara a diventare uno dei volti simbolo della Juventus del futuro. Un investimento tecnico e umano che rafforza l’identità del club e ne consolida la strategia di crescita sostenibile.