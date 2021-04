Juventus, Ronaldo furioso: pugno al muro dello spogliatoio dopo il Genoa

Ronaldo furioso dopo Juve Genoa: la sua reazione nello spogliatoio al termine del match dell’Allianz Stadium

Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo si sarebbe lasciato andare ad una reazione d’ira dopo Juve Genoa. Il portoghese, si legge, si sarebbe sfogato prendendo a pugni i muri all’interno dello spogliatoio bianconero.

CR7 si sarebbe fatto la doccia e poi sarebbe scappato via in silenzio. Questo il post-partita tormentato di Ronaldo, con la Rosea che si interroga: possibile che tanto nervosismo sia legato solo al fatto di non aver segnato? La questione forse è più sottile.