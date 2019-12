Juventus, lunga intervista realizzata a Cristiano Ronaldo da parte di Diletta Leotta. Ecco le parole del portoghese

Intervista esclusiva realizzata da Diletta Leotta su Dazn. L’intervistato questa volta è Cristiano Ronaldo che si è raccontato ai microfoni della bella conduttrice.

«Quella dello Stadium è stata davvero una notte speciale, in uno stadio bellissimo. Mi hanno applaudito. Quando mi è capitato di parlare con Buffon ho sempre pensato di trovarmi davanti a una brava persona, un ragazzo simpatico, allegro. Dopo il gol si è semplicemente congratulato, è stato carino. Me lo ricordo molto bene, ho sempre avuto l’immagine di lui come un bravo ragazzo, cosa che poi ho potuto constatare con i miei occhi. Sempre pronto ad aiutare gli altri una bella sorpresa».