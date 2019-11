Juventus: Sarri cambia la posizione di Douglas Costa

Douglas Costa è il principale fulcro offensivo della Juventus. Vedremo in quale posizione lo utilizzerà Sarri dopo la sosta

Col rientro di Douglas Costa, sarà interessante vedere come Sarri deciderà di schierare la Juventus. Appena entrato contro il Milan, il brasiliano ha sostanzialmente preso il posto di Bernardeschi dal punto di vista tattico. L’ex Bayern ha infatti agito da trequartista in entrambe le fasi, come si vede nella slide sopra.

Col passare dei minuti, Sarri ha poi allargato la sua posizione. La Juventus ha attaccato con il 433 (Dybala largo a destra) e si è difesa con il 442. Insomma, non è scontato il mantenimento del rombo quando riprenderà il campionato.