Juventus, Sarri: «È mancata cattiveria. Riscaldamento? Non ero fuori»

Il tecnico della Juventus Sarri ha analizzato la sconfitta incassata in Champions League contro il Lione

Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta rimediata in Champions League contro il Lione: «Nel primo tempo abbiamo giocato in maniera blanda e abbiamo subito gol. Ci è mancata cattiveria sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Non basta giocare bene un tempo in Champions».

«Non sono soddisfatto di come i ragazzi hanno mosso la palla, hanno sbagliato tanti movimenti. Nervosismo nel riscaldamento? Non sono uscito, ma il mio staff ha detto che è stato buono», ha concluso il tecnico della Juventus ai microfoni di Sky Sport.