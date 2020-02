Sarri re d’Europa, o quasi: il tecnico della Juventus non perde nelle coppe europee da 22 partite. Nel mirino il record di Ferguson

Maurizio Sarri è una garanzia per la Juventus in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Il tecnico bianconero non perde nelle competizioni europee da ben 22 partite.

Diciannove vittorie e tre pareggi, nessuna sconfitta. Ora nel mirino c’è il record di sir Alex Ferguson a 25. Un traguardo tutt’altro che impossibile da raggiungere.