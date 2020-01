Il tecnico della Juventus Sarri ha parlato della condizione fisica di Cristiano Ronaldo in vista della partita contro l’Udinese – VIDEO

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro l’Udinese, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tanti i dubbi di formazione per il tecnico della Juventus.

Ma sull’attacco, Sarri ha le idee chiare: «Cristiano Ronaldo è in un momento straordinario, i tre in attacco stanno bene».