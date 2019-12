Juventus, Sarri: «Visto squadra in salute, dovevamo chiuderla prima»

Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, dopo la vittoria dei bianconeri contro la Sampdoria

La Juventus supera 2-1 la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris. Ecco le parole di Maurizio Sarri, tecnico della formazione ospite, dopo il successo che permette ai bianconeri di superare temporaneamente l’Inter in classifica.

«Bellissimo il primo gol di Dybala come quello di Ronaldo. Abbiamo fatto un bel primo tempo, nel secondo invece siamo stati più confusionari pur senza rischiare molto. Dispiace non averla chiusa prima. Ho visto una squadra in salute. Higuain scontento dopo la sostituzione? A volte succederà anche dal primo minuto. Ci saranno delle partite in cui tutti e tre non giocheranno. Ha fatto bene nel primo tempo, poi si è un po’ spento, però è anche un periodo in cui sta giocando continuamente, ci può stare. Scelte? Guardo innanzitutto la condizione fisica. In un momento come quello attuale, si guardano gli avversari e si decide. Al di là della stanchezza, sono in buona condizione fisica tutti e tre. Rabiot? Sta venendo fuori. E’ tornato dopo un lungo stop. In queste tre partite consecutive è andato in crescendo. Ma non si è ancora espresso del tutto», ha dichiarato a Sky Sport.