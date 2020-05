Juventus, senti Havertz: «Prima finisco la stagione, poi vedrò»

Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha snobbato le voci di mercato che lo vorrebbero vicino ai top club europei

Kai Havertz si è reso ancora protagonista in campionato con un’altra doppietta, questa volta realizzata contro il Borussia Moenchengladbach, alimentando così le voci che lo vorrebbero vicino ai top club europei.

Il centrocampista del Bayer Leverkusen, però, non bada troppo alle notizie di mercato: «Non mi piace parlare, so che ci sono molte speculazioni. Mi concentro sulla stagione e poi vedrò. Sono molto grato al Leverkusen e non voglio metterlo in difficoltà in nessun modo», ha concluso Havertz, nel mirino anche della Juventus.