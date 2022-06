Juventus, si insiste per Koulibaly: si spera in un Higuain e Sarri bis

Calciomercato Juventus: i bianconeri insistono per Koulibaly e non temono le parole del difensore che avrebbe giurato di non trasferirsi mai a Torino

La Juventus non teme legame che Kalidou Koulibaly ha con il Napoli e la città campana. A riportarlo è Tuttosport, che indica il senegalese come primo obiettivo bianconero per rinforzare una difesa che andrà in qualche modo ritoccata nelle prossime settimane.

La Juve sa che il rapporto tra il giocatore e i partenopei è molto forte, ma così era anche quello con Higuain e Sarri, che poi hanno accettato di trasferirsi all’ombra della Mole. Ora non è detto che anche K2 faccia lo stesso, ma ciò è sinonimo di come molto spesso gli “io mai in quel club” sono frasi che lasciano il tempo che trovano.

