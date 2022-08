Juventus, si rivedono Szczesny e De Sciglio: parzialmente in gruppo

Szczesny e De Sciglio tornano a lavorare con la Juventus in allenamento. Le novità sui due calciatori bianconeri

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha fornito i dettagli relativi all’allenamento odierno. Novità importanti su Szczesny e De Sciglio, con il primo tornato acciaccato dalla tournée negli USA e il secondo rimasto a Torino.

I due giocatori hanno lavorato parzialmente in gruppo e prosegue il loro recupero in vista dell’esordio in campionato.