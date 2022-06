Juventus, smentito l’accordo per Kostic: il punto sulla trattativa

Calciomercato Juventus: smentito l’accordo tra i bianconeri e Kostic, ma l’interesse sarebbe ancora vivo

Se nella giornata di ieri sono giunte voci di un accordo già raggiunto, Tuttosport smentisce oggi che l’affare per Filip Kostic sia cosa ormai conclusa.

L’interesse della Juventus è confermato, ma la trattativa non è in una fase così avanzata come si diceva nelle scorse ore. Ancora poco di concreto tra i bianconeri e l’Eintracht, ma ai piani alti del club c’è chi lavora per cambiare la situazione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24