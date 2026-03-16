Juventus, la reazione di Spalletti dopo Como Roma: retroscena dalla Continassa nel suo giorno libero e sul rinnovo di contratto

Juventus, arrivano retroscena dalla Continassa: nel suo giorno libero Spalletti era lì nel suo ufficio e ha reagito così a Como Roma. E sul rinnovo…

Il fondamentale blitz in terra friulana contro l’Udinese ha restituito a tifosi e addetti ai lavori l’immagine di una Juventus matura, solida e finalmente consapevole della propria forza. Nonostante l’entusiasmo per l’importanza del risultato ottenuto, l’allenatore non abbassa minimamente la guardia in vista del rush finale di campionato.

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Concentrazione massima: lo sguardo alle rivali

Come riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti ha trascorso le scorse ore chiuso nel suo ufficio alla Continassa. Immerso in una concentrazione totale, l’allenatore ha seguito con estrema attenzione lo scontro diretto tra Como e Roma. Sebbene un pareggio tra le due rivali sarebbe stato il risultato più gradito per accorciare ulteriormente la classifica, il mister sa bene che il destino della sua squadra dipende esclusivamente dalla capacità di non commettere più passi falsi da qui al termine della stagione.

Il bunker della Continassa e il rinnovo in arrivo

In questi giorni di riposo concessi alla rosa, “Lucio” ha scelto di restare a Torino, rinunciando persino al totale relax del suo amato rifugio toscano di Montaione. Una decisione fortemente legata alla preparazione tecnica della volata finale, ma anche alle calde trattative per il suo rinnovo contrattuale. La fumata bianca appare infatti dietro l’angolo: la dirigenza e l’allenatore stanno limando gli ultimi dettagli burocratici per l’ufficialità. Il tanto atteso prolungamento rappresenta il “profumo di futuro” di un progetto ambizioso, che punta dritto alla qualificazione in Champions League per quest’anno e alla conquista del Tricolore nella prossima stagione.

Gestione delle energie verso la sosta Nazionali

Il tecnico potrà parzialmente rifiatare solamente durante l’imminente sosta per le Nazionali, quando i campi della Continassa si svuoteranno per il consueto “saccheggio” dei giocatori convocati. Quella pausa si rivelerà salvifica per ricaricare le energie mentali in vista delle ultime otto fondamentali fatiche che seguiranno il prossimo match contro il Sassuolo.

Spalletti è estremamente soddisfatto dell’atteggiamento del suo gruppo: a Udine la squadra ha saputo leggere i momenti cruciali della partita, riducendo i rischi al minimo e trasformando complicazioni tattiche in ostacoli irrisori. È la virtù di un collettivo affamato di successi, pronto a gettare le basi per tornare a dominare in Italia.