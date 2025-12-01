Juventus, le mosse di Spalletti senza Vlahovic: tra David, Openda e una soluzione sorprendente

Juventus, Spalletti studia il dopo Vlahovic: oltre a David e Openda spunta l’idea a sorpresa. Le ultimissime sui bianconeri

La Juventus vive ore di attesa per conoscere l’esatta entità dell’infortunio di Dusan Vlahovic, costretto a lasciare il campo contro il Cagliari per un problema muscolare all’adduttore sinistro. Lunedì il centravanti serbo si sottoporrà agli esami strumentali, ma Luciano Spalletti si sta già preparando a gestire la squadra senza il suo terminale offensivo.

Le opzioni in attacco

Tra le soluzioni più immediate ci sono Jonathan David e Loïs Openda. Il primo è una punta capace di legare il gioco e dialogare con i compagni, mentre il secondo rappresenta l’attaccante verticale, rapido e aggressivo negli spazi. Due profili diversi ma entrambi utili per garantire continuità al sistema offensivo bianconero.

L’idea Yildiz

Spalletti, però, non esclude una scelta più radicale: Kenan Yildiz come falso nove. Il giovane talento turco potrebbe trasformare l’attacco in un sistema più fluido e imprevedibile, abbassandosi tra le linee e favorendo gli inserimenti degli esterni e dei trequartisti. Una soluzione che porta creatività e mobilità, qualità che il tecnico apprezza e che potrebbero accelerare la crescita del classe 2005.

Un’occasione nella difficoltà

L’assenza di Vlahovic è una scossa importante per la Juventus, che perde il suo riferimento centrale. Allo stesso tempo, però, offre l’opportunità di sperimentare nuove soluzioni tattiche e di valorizzare ulteriormente i giovani.

