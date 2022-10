Juventus, Szczesny: «Pensiamo una partita alla volta. Inutile parlare adesso di chance per il passaggio del turno»

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, crede nella rimonta ma soltanto pensando partita dopo partita

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, nel corso della conferenza stampa di ieri ha parlato delle possibilità di passare il turno in Champions League. Una doppia sfida importante quella contro il Maccabi Haifa che i bianconeri non possono sbagliare. Il polacco dice che bisogna pensare partita per partita e poi arrivare alla sfida con il Benfica nelle condizioni ideali per poter trovare risultato anche in Portogallo. «La rimonta è possibile: abbiamo esperienza e qualità per affrontare questa sfida anche dopo un inizio difficile» afferma questo il portiere rientrato dopo ‘infortunio. La Juventus vista con il Bologna sarà veramente in grado di dare continuità ai risultati e trasformarsi anche in Champions?

