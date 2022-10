Juventus, Di Maria alla ricerca del rilancio

Dopo l’espulsione di Monza, Di Maria ha l’occasione per rilanciarsi in una notte Europea fondamentale per la Juventus

L’argentino sarà titolare al fianco di Vlahovic contro il Maccabi. Una partita decisiva per i bianconeri che devono vincere assolutamente per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. Il Fideo, senza dubbio, deve essere l’uomo in più. Dalla sua prestazione può passare quella dei bianconeri e sicuramente ha un debito da pagare dopo la sciocchezza commessa su Izzo. La Juventus ha bisogno di Di Maria e del suo rilancio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.