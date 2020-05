Juventus, Tacconi: «Heysel? Ci imposero di giocare»

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ricorda la strage dell’Heysel prima della finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool

Interpellato da Rai Radio 2, l’ex portiere della Juve Stefano Tacconi è tornato a parlare della tragedia dell’Heysel. Ecco sue dichiarazioni sulla finale.

«Boniperti aveva detto che non dovevamo giocare, ma poi un generale delle Forze dell’ordine ci impose di giocarla e credo sia stato giusto perché altrimenti sarebbe successo molto di più. Entrammo in campo molto arrabbiati, perché comunque ci avevano tolto il sogno di quella finale, noi eravamo sicuri di vincere ma ci hanno tolto la gioia di esultare. Capisco le critiche, ma anche qui furono le Forze dell’ordine a chiederci di uscire con la coppa per tenere buoni i tifosi dentro lo stadio. Non dovevano uscire perché gli hooligans non erano stati ancora evacuati».