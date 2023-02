Juventus, tentazione Frattesi: primi contatti con società e agente

La Juventus studia il mercato per il futuro e la tentazione si chiama Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo potrebbe in estate giocare in una big

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già stati contatti tra le due società e l’agente del calciatore per capire la fattibilità dell’affare.