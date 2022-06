Juventus, torna di moda il nome di Jorginho: il piano del Chelsea

Calciomercato Juventus: il nome di Jorginho potrebbe tornare di moda in casa bianconera nell’ambito dell’affare De Ligt col Chelsea

Sembrava una pista ormai abbandonata, senza alcuna possibilità di essere ripercorsa in futuro. Invece il nome di Jorginho torna in ballo nei discorsi tra Juventus e Chelsea, in contatto continui nelle ultime settimane.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo il primo assalto andato a vuoto per De Ligt, i Blues potrebbero offrire il cartellino di Jorginho come nuova contropartita. Dopo i contatti nei mesi scorsi Jorginho può diventare nuovamente un nome chiacchierato sul tavolo delle trattative.

