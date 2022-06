Juventus U23, idea Brambilla per la panchina: il club riflette

Juventus in cerca del nuovo allenatore per la formazioni U23. Idea Brambilla: il club riflette sul tecnico dell’Atalanta Primavera

C’è un posto vacante sulla panchina della Juventus U23, visto che Lamberto Zauli proseguirà al Sudtirol la propria carriera.

Come appreso da Juventusnews24, il club sta prendendo in considerazione il profilo di Massimo Brambilla, che ha da poco concluso la sua quinta stagione con l’Atalanta Primavera. Il tecnico convince la società, che si affiderebbe ad un allenatore con la giusta esperienza in materia di giovani.