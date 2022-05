La Juventus U23 può salire in Serie B? Cosa dice il regolamento

La Juventus U23 può salire in Serie B? Ecco cosa dice il regolamento. Tutti i dettagli

Prosegue il sogno playoff della Juventus U23 di Zauli. Ma la seconda squadra bianconera può essere promossa in Serie B? Sì secondo il regolamento: l’Under 23, infatti, può salire fino alla categoria inferiore della prima squadra, ovviamente non può disputare lo stesso campionato.

«La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C 2021/2022 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore», si legge nel regolamento