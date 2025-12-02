Juventus Udinese: Spalletti cambia di nuovo ruolo a Koopmeiners? Ecco cosa filtra in vista della sfida di Coppa Italia

Juventus Udinese: possibile cambio di posizione per Koopmeiners nelle idee di Spalletti. Le ultime sulla Coppa Italia

Il mese di dicembre si apre con l’avvio dell’avventura in Coppa Italia per la Juventus. Questa sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri di Luciano Spalletti affronteranno l’Udinese negli ottavi di finale, in un match da dentro o fuori che accenderà i riflettori sulle scelte tattiche del tecnico e, in particolare, sul ruolo di Teun Koopmeiners.

Da difensore a centrocampista L’olandese, impiegato finora da Spalletti nei tre di difesa, potrebbe tornare alle sue origini di centrocampista. Dopo le ultime apparizioni come braccetto, la Coppa Italia offre l’occasione per un nuovo esperimento: riportarlo in mediana, la zona di campo che ha caratterizzato gran parte della sua carriera.

La coppia con Miretti e nuove soluzioni In vista della sfida con l’Udinese, Koopmeiners potrebbe formare la coppia centrale con Fabio Miretti nel 3-4-2-1, garantendo dinamismo e qualità. Una scelta che permetterebbe a Spalletti di testare nuove soluzioni e, al tempo stesso, di far rifiatare due pedine fondamentali come Manuel Locatelli e Khephren Thuram. In un periodo reso più complesso dal lungo stop di Dušan Vlahović, la posizione dell’olandese sarà cruciale non solo per superare il turno, ma anche per consolidare certezze tattiche e gestire al meglio le energie della squadra.

