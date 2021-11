Juventus Zenit, i convocati di Allegri: Chiesa recupera e ce la fa

L’allenatore della Juventus Allegri ha reso nota la lista dei convocati per il match contro lo Zenit

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di quest’oggi in Champions League contro lo Zenit. Buone notizie per il tecnico bianconero che recupero Chiesa e Rugani.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori – Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti – Arthur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti – Morata, Dybala.