Kaiki Bruno Como: offerta al Cruzeiro per il terzino sinistro. Le cifre e la formula del possibile acquisto dei lariani

Kaiki Bruno Como: offerta al Cruzeiro per il terzino sinistro. Svelate le cifre e la formula per l’approdo del giocatore in riva al lago

Il Como continua a guardare con grande interesse al mercato internazionale, dimostrando ancora una volta la volontà della proprietà Hartono di investire su profili giovani e di prospettiva per consolidare il progetto sportivo. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza lariana arriva direttamente dal Brasile e risponde a quello di Kaiki Bruno.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club lombardo ha rotto gli indugi, passando dalle semplici manifestazioni di interesse ai fatti concreti. Il Como ha infatti presentato un’offerta ufficiale al Cruzeiro per l’acquisto del giocatore a titolo definitivo. Una mossa che segnala la ferma intenzione di assicurarsi l’intero cartellino del difensore, senza passare per formule temporanee o prestiti con diritto di riscatto.

Chi è Kaiki Bruno: la freccia mancina

Classe 2003, Kaiki Bruno è un terzino sinistro moderno, dotato di quella tecnica di base e propensione alla spinta tipica della scuola brasiliana. Cresciuto nel vivaio della Raposa (soprannome del Cruzeiro), si è messo in luce nelle selezioni giovanili del Brasile, vincendo anche il Sudamericano Sub-20 nel 2023. È un laterale che ama sovrapporsi e partecipare alla manovra offensiva, caratteristiche che lo renderebbero perfetto per il calcio propositivo ricercato dallo staff tecnico del Como. La sua rapidità e la capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno potrebbero offrire nuove soluzioni tattiche sulla corsia mancina.

La strategia del Como

L’affondo per Kaiki Bruno conferma la strategia di scouting del Como: individuare talenti emergenti prima che il loro valore diventi inaccessibile per i club italiani. La trattativa è ora nelle mani del Cruzeiro, che dovrà valutare l’entità economica della proposta lariana. Se l’operazione dovesse andare in porto, la Serie A accoglierebbe un altro interessante prospetto sudamericano, pronto a misurarsi con le difese tattiche del nostro campionato. Si attendono sviluppi nelle prossime ore per capire se la fumata bianca sia vicina.