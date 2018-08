Oggi il CdA, domani il ritorno di Kakà: il Milan pensa al futuro

Oggi il CdA in casa Milan, domani il ritorno di Kakà. Pronto un ruolo da dirigente per il brasiliano: le ultimissime

Il Milan torna a occuparsi di questioni extracalcistiche. Il club rossonero, dopo il colpo sfiorato al San Paolo, pensa alla Roma ma pensa anche alle questioni extracampo. Non c’è più l’urgenza e l’apprensione di alcuni mesi fa ma le questioni riguardanti il Fair Play Finanziario e il futuro del club, continuano comunque a tenere banco in casa rossonera. La solidità finanziaria è garantita dal Fondo Elliott ma il CdA di oggi conferma che l’agenda detta al presidente Scaroni altre urgenze.

Come riportato da La Repubblica, la questione principale riguarda il percorso finanziario virtuoso necessario per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario della Uefa e per un futuro senza sorprese. L’attesa è per le motivazioni della sentenza con la quale il Tas ha riammesso il Milan in Europa: il club spera di rientrare nel regime del voluntary agreement ma la strada non è spianata. Intanto, strada aperta al ritorno di Kakà: il brasiliano tornerà in Italia nella giornata di domani e inizierà la sua nuova avventura da dirigente rossonero. L’ex fenomeno milanista inizierà una sorta di stage al fianco di Leonardo e Maldini e a contatto con Gattuso.