Kalinic al Siviglia: la voce arriva dalla Spagna

Dalla Spagna arrivano voci di un interessamento del Siviglia per Nikola Kalinic: l’attaccante però non vorrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione

L’avventura di Nikola Kalinic al Milan potrebbe terminare dopo una sola – e deludente – stagione. L’attaccante croato, infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano Diario de Sevilla, sarebbe finito nel mirino di Pablo Machin, nuovo allenatore della squadra andalusa.

Al momento l’intenzione dell’attaccante croato sarebbe quella di restare in maglia rossonera almeno per un altro anno, ma la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui quella del Siviglia fosse un’offerta economicamente importante. Da valutare poi la posizione del Milan: Mirabelli e Fassone, infatti, non sono disposti a svalutare il giocatore e chiedono almeno 25 milioni di euro per la cessione.