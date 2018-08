Nel giorno della presentazione con l’Atletico Madrid, Nikola Kalinic non ha perso l’occasione di lanciare una frecciata al Milan, sua ex squadra

L’ormai ex attaccante del Milan, Nikola Kalinic, passato dai rossoneri all’Atletico Madrid negli ultimi giorni, ha lanciato una frecciatina molto chiara alla sua ex squadra nel giorno della sua presentazione ufficiale con i Colchoneros. Queste le parole del giocatore croato: «Sono molto contento di poter giocare in questo stadio nuovo e di essere arrivato all’Atletico. Sono felice perché sono arrivato in un grande club che disputa la Champions League ogni anno e lotta sempre per le posizioni di vertice».