Kane da urlo, 49 gol in stagione! L’uragano del Bayern Monaco si abbatte anche contro il Real Madrid

Kane ha toccato quota 49 gol in stagione grazie alla rete realizzata in Real Madrid Bayern Monaco. I numeri dell’inglese

La magica notte europea del Santiago Bernabeu continua a regalare enormi sorprese e a sorridere in maniera evidente alla formazione ospite. Nel corso del caldissimo match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League, il micidiale attacco bavarese ha colpito ancora una volta con spietata freddezza. Dopo aver sbloccato la gara nel primo tempo con Luis Diaz, il club tedesco ha trovato la via della seconda rete allungando le distanze: Harry Kane ha raddoppiato in Real Madrid Bayern Monaco, fissando il parziale sul pesantissimo risultato di 0-2. Una marcatura che gela ulteriormente l’appassionato pubblico spagnolo e indirizza prepotentemente il discorso qualificazione verso la Germania.

L’istinto del bomber: il gol che ammutolisce il Bernabeu

L’attaccante inglese, da sempre abituato ai grandi e caldi palcoscenici internazionali, non ha tremato di fronte all’imponenza e alla pressione della tifoseria dei Blancos. Con il cinismo e la lucidità che solo i grandissimi campioni possiedono, il centravanti si è fatto trovare pronto, superando la retroguardia madrilena e trafiggendo inesorabilmente la porta avversaria difesa da Lunin. Il gol dello 0-2 rappresenta un macigno psicologico enorme per i padroni di casa, costretti ora a una vera e propria impresa sportiva per tentare di riaprire i giochi, mentre consegna alla rosa di Vincent Kompany un doppio vantaggio inestimabile in vista della gara di ritorno all’Allianz Arena.

Statistiche da capogiro: un’annata storica per il centravanti

La marcatura siglata nel tempio del calcio madrileno non fa altro che confermare e aggiornare un ruolino di marcia semplicemente spaventoso. Per l’ex capitano del Tottenham, infatti, l’attuale annata vissuta in terra bavarese si sta rivelando un trionfo assoluto dal punto di vista realizzativo e personale. Con la pesantissima rete messa a segno questa sera, l’uragano inglese ha raggiunto la straordinaria quota di 49 gol in stagione.

Analizzando il panorama europeo, ci troviamo di fronte a numeri clamorosi che lo consacrano di diritto tra i finalizzatori più letali e continui dell’intera storia del calcio moderno. L’impatto del giocatore nell’ecosistema tecnico del club tedesco è stato totale e devastante: la sua infinita fame di vittorie e la sua incredibile precisione sotto porta continuano a trascinare la squadra, alimentando il grande sogno di conquistare la massima competizione continentale.