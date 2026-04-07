Luis Diaz, stagione clamorosa al Bayern Monaco! In gol anche contro il Real Madrid, i numeri di un’annata (la prima in Baviera) pazzesca

Luis Diaz si sta rendendo protagonista di una stagione incredibile al Bayern Monaco, la sua prima in Germania. I numeri pazzeschi

La super sfida del Santiago Bernabeu non sta affatto deludendo le altissime attese della vigilia. Nel vibrante incrocio d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco, a rubare la scena nel corso del primo tempo è stato il talento cristallino e letale di Luis Diaz. L’attaccante colombiano si è reso assoluto protagonista del match, gelando il pubblico spagnolo e confermando uno stato di forma atletica e mentale a dir poco eccezionale.

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Il gol al Bernabeu: l’intesa con Gnabry e il tocco vincente

Il momento chiave che ha spaccato in due la prima frazione di gioco si è materializzato nelle fasi finali del tempo, per l’esattezza al 40′ minuto. Al termine di una rapida offensiva orchestrata dalla formazione bavarese, Luis Diaz ha sbloccato Real Madrid-Bayern Monaco. L’esterno si è fatto trovare perfettamente posizionato all’interno dei sedici metri avversari: sfruttando con estrema intelligenza un invitante assist di Gnabry, il sudamericano ha eluso la marcatura della difesa dei Blancos e ha colpito la sfera con un morbido e chirurgico piattone in area. Una conclusione calibrata, fredda e precisa, che si è insaccata inesorabilmente in rete battendo Lunin e regalando il pesantissimo vantaggio in trasferta agli uomini di Vincent Kompany.

Un impatto devastante: le statistiche della sua prima annata

La rete messa a referto contro la corazzata madrilena non rappresenta certo un episodio isolato, ma è la naturale evoluzione di una stagione incredibile del colombiano. Da quando ha deciso di sposare il progetto tedesco, l’ex attaccante del Liverpool si è subito caricato sulle spalle il peso del reparto offensivo. Si tratta della sua prima annata al Bayern Monaco, eppure l’adattamento ai ritmi della Bundesliga è stato immediato e devastante.

Le sue statistiche individuali, aggiornate dopo la prodezza in terra iberica, lo proiettano di diritto nell’Olimpo dei migliori calciatori del mondo in questa annata. L’attaccante ha infatti collezionato ben 23 gol e 18 assist totali fin qui. Numeri impressionanti, che certificano l’assoluta bontà dell’investimento tecnico fatto dalla dirigenza tedesca e che continuano ad alimentare i grandi sogni di gloria del club bavarese in questa edizione della Champions League.