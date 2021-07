Kane e Maguire, le parole degli inglesi: «La squadra continua a crescere»

Harry Kane e Harry Maguire hanno parlato dopo la vittoria dell’Inghilterra sull’Ucraina, che è valsa l’accesso in semifinale

Al termine del match tra Inghilterra e Ucraina hanno parlato, sponda inglese, Harry Kane e Harry Maguire, due dei giocatori andati a segno nella partita.

Kane: «Contenti per la prestazione, siamo in semifinale e non abbiamo preso gol. Sono riuscito a sfruttare le occasioni che mi sono capitate, sto bene e mi sento pronto a dare il mio contributo. Segnare subito ci ha sicuramente dato una mano, poi abbiamo dilagato. Devo dire che è molto bello essere in semifinale mancavamo dal 1999, ma ora dobbiamo tenere i piedi per terra».

Maguire: «Non vogliamo fermarci, vogliamo superare la semifinale stavolta a differenza dei Mondiali. Vogliamo continuare a migliorarci, la squadra cresce partita dopo partita. Nell’intervallo, ad esempio, oggi ci siamo parlati e siamo rientrati aggressivi. Abbiamo meritatamente vinto e ora dobbiamo riposarci e recuperare le forze in vista del prossimo match».