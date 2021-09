Tottenham, Kane rinnovo ma con clausola rescissoria: la risposta di Levy

Harry Kane è disposto a rinnovare il suo contratto con il Tottenham: il centravanti inglese però vuole una clausola rescissoria

Harry Kane è rimasto al Tottenham: il centravanti inglese alla fine non è passato al Manchester City in una telenovela che si è chiusa con un finale a sorpresa. Ora, come riportano The Sun e Eurosport, Kane sarebbe disposto a rinnovare con il Tottenham.

Rinnovo sì ma con una clausola rescissoria per cogliere le opportunità di mercato. Il presidente Levy riflette: potrebbe non accettare la proposta.