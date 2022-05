Kane regna su Londra: 40 gol col Tottenham solo nelle stracittadine. Numeri impressionanti per il centravanti

Con la doppietta realizzata nel primo tempo di Tottenham-Arsenal, Harry Kane ha raggiunto 40 gol col Tottenham soltanto nei derby di Londra.

Come riporta Opta Harry Kane, che è già il capocannoniere di tutti i tempi nelle partite tra Spurs e Arsenal (13), ha segnato 40 gol nei derby londinesi in Premier League; solo Thierry Henry (43) ha segnato di più in queste partite.