Kanté, il Barcellona sfida la Juve: la situazione

La Juve vuole Ngolo Kanté: sul francese però c’è anche il Barcellona che è già in trattativa con il Chelsea

Tra i giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il reparto di centrocampo c’è anche Ngolo Kanté. Il giocatore, in finale di Coppa del Mondo con la sua Francia, vuole giocare la Champions e non potrà farlo con il Chelsea, visto che i blues parteciperanno “solo” all’Europa League. Arrivare al francese, però, non è affatto semplice: stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, per il giocatore si sarebbe mosso anche il Barcellona. I blaugrana avrebbero già contattato il club inglese, mettendo sul piatto soldi più il cartellino