Karamoh, magia in Bordeaux-Nantes: che gol dell’ex Inter! – VIDEO

Karamoh ancora in gol con la maglia del Bordeaux, il destro a giro contro il Nantes è un vero e proprio gioiellino: rivedi il video

Straordinario gol di Yannick Karamoh dopo appena cinque minuti di gioco di Bordeaux-Nantes. Rete favolosa per l’ex calciatore dell’Inter, ceduto in prestito nella scorsa sessione di calciomercato. L’Inter detiene ancora il suo cartellino e sarà sicuramente contenta del rendimento di Karamoh. Il calciatore aveva già trovato il gol con i girondini nel 3-1 contro il Guingamp, in quell’occasione era entrato in campo da appena quattro minuti.

Quest’oggi Karamoh si è ripetuto nel match di Ligue 1 tra Bordeaux-Nantes. Il numero 8 riceve il pallone sul versante sinistro dell’area di rigore, converge sul piede destro e lascia partire una parabola ‘alla Del Piero’ che si insacca alle spalle del portiere avversario sotto all’incrocio dei pali. Uno splendido gol, tra i più belli di questa giornata, per il talento che nell’Inter non ha trovato granché spazio ma che potrebbe in futuro fare al caso delle rotazioni di Luciano Spalletti qualora dovesse ritornare alla base. Ed è subito diventato virale sui social network il gesto tecnico del calciatore ivoriano naturalizzato francese classe 1998, un gol che ha fatto immediatamente il giro del web.