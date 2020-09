Karius riparte: sarà il portiere dell’Union Berlino

Loris Karius riparte. Dopo la parentesi di due anni al Besiktas, il portiere tedesco sarà il nuovo portiere dell’Union Berlino. Trattativa chiusa, di seguito il comunicato dl Liverpool.

.@LorisKarius has completed a loan move to @fcunion for the duration of the 2020-21 season.

All the best for the rest of the campaign 🙌

— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020