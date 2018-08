Kean, due club di A pronti a trattare con la Juve

Il futuro di Moise Kean sarà ancora in Serie A: due club italiani vogliono il giovane attaccante di proprietà della Juventus

Uno dei giovani più interessanti della Juventus è di certo Moise Kean. Il classe 2000, dopo un buona stagione con l’Hellas Verona, la prima titolare in A, si è messo in mostra anche con la nazionale italiana agli Europei Under 19, dove è riuscito a segnare ben quattro reti. Il suo futuro, quindi, dovrebbe essere ancora nella massima serie italiana: Udinese e Parma, infatti, proveranno a strapparlo in prestito alla Juventus per il prossimo campionato. Novità sono attese nei prossimi giorni.