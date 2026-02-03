Kean è il primo colpo dell’estate: clausola pagata con la Champions

Si avvicina l’addio di Moise Kean alla Fiorentina: l’attaccante vola in una nuova squadra per la prossima sessione estiva. Determinante la Champions League

Conclusa la sessione di mercato di gennaio, che ha portato nuovi innesti nelle squadre in vista della seconda parte di stagione, le valutazioni sul futuro dei giocatori sono inevitabilmente rimandate alla prossima estate. Tra i nomi che iniziano già a circolare in ottica possibili partenze c’è quello di Moise Kean, attaccante che potrebbe essere vicino a una nuova avventura lontano da Firenze.

L’attaccante, attualmente in forza alla Fiorentina, è infatti uno dei possibili partenti in vista della prossima stagione. La Viola si è resa protagonista di una stagione estremamente difficile, soprattutto nella prima parte del campionato, durante la quale ha faticato enormemente a trovare continuità di risultati. Un girone d’andata definibile senza mezzi termini horror, segnato dall’assenza di vittorie dall’inizio dell’anno, con il primo successo arrivato soltanto alla 16° giornata grazie al netto 5-1 contro l’Udinese.

Da quel momento la Fiorentina ha cercato di rialzarsi gradualmente, ottenendo risultati positivi come la vittoria contro la Cremonese e i pareggi contro Lazio e Milan, fino al successo conquistato contro il Bologna. Nonostante ciò, nell’ultimo periodo sono arrivati anche nuovi passi falsi, come le sconfitte contro Cagliari, Napoli e Como negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Viola, pur tra difficoltà e battute d’arresto, sta comunque provando a uscire dal momento negativo e a rimettere in piedi la propria stagione.

Allo stesso tempo, però, il club dovrà iniziare a fare i conti con il futuro del proprio attaccante titolare, che potrebbe lasciare Firenze al termine del campionato. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Kean risulta infatti tra i profili più chiacchierati in vista della prossima stagione e, anche in caso di raggiungimento della salvezza, potrebbe valutare una nuova esperienza lontano dalla Toscana.

Su di lui potrebbe muoversi la Roma, qualora i giallorossi riuscissero a conquistare la qualificazione alla Champions League, competizione che manca ormai da diversi anni. Attualmente la clausola rescissoria dell’attaccante è fissata a 62 milioni di euro, cifra aumentata rispetto ai 52 milioni della scorsa stagione e valida anche per i club italiani.

Fiorentina, addio di Kean: sarà il primo colpo dell’estate (Foto Instagram @moise_kean) – calcionews24.com

Nel caso in cui la Roma riuscisse a centrare l’obiettivo europeo, le risorse economiche a disposizione del club potrebbero consentire un investimento di questo livello, da reinvestire sul mercato estivo per completare il definitivo salto di qualità avviato sotto la guida di Gian Piero Gasperini, che ha contribuito alla rinascita giallorossa dopo una passata stagione particolarmente complicata.