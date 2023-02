Kean voto 5 – Dopo i tifosi anche i giornali contro l’attaccante

Insufficienza piena per Moise Kean dai giornali dopo la partita contro la Fiorentina, per molti non è da Juventus

Moise Kean preso di mira dai tifosi allo stadio e anche i giornali non sono da meno. Insufficienza piena per l’attaccante bianconero che per tanti non è da Juve.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Si mangia il mangiabile, davanti a Terracciano. Non mostra la fame del bomber, sembra prigioniero di una certa sufficienza. Non contribuisce neppure a tenere su la squadra. Gli manca la cattiveria da Juve.