Keita Balde affitta edificio a senzatetto: «Erano in strada senza cibo»

Keita Balde ha aiutato 90 lavoratori temporanei senzatetto affittando loro un edificio: «Erano in strada senza cibo»

Keita Balde si è reso protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di 90 lavoratori temporanei senzatetto, ai quali l’attaccante del Monaco ha affittato un edificio intero. Queste le sue parole.

«Farò tutto ciò che è alla mia portata per facilitare il loro soggiorno, farò in modo che non gli manchi nulla. Volevo aiutare i lavoratori a tempo. Erano in strada, senza cibo e senza niente. Lavorano 12 ore al giorno, non si fermano. Molti di loro sono senegalesi e volevo fare tutto il possibile per rendere il loro soggiorno più facile».