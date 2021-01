Keita: «Non sono al meglio. Ecco perché ho scelto la Sampdoria»

Keita Balde, attaccante della Sampdoria, ha commentato al media ufficiale blucerchiato la vittoria ottenuta contro il Parma

Keita Balde, attaccante della Sampdoria, ha commentato al media ufficiale blucerchiato la vittoria ottenuta contro il Parma.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24

PRESTAZIONE – «Siamo scesi in campo determinati, per vincere la partita e siamo contenti di essere riusciti nel nostro intento. Non esistono gare semplici: a volte bisogna soffrire per poi riuscire a vincere le partite, come abbiamo fatto noi».

CONDIZIONE – «Ancora non sono al cento per cento della forma fisica ma ci sto arrivando. Sono venuto alla Sampdoria per mettermi a disposizione del mister e dei compagni, con grande umiltà: provo sempre a dare tutto per il bene della squadra».