Keita Sampdoria, problemi in vista: il giocatore torna a Montecarlo

Rallenta ancora la trattativa tra la Sampdoria e Keita: il giocatore sarebbe tornato a Montecarlo per risolvere alcune pendenze con i monegaschi

Si allungano ulteriormente i tempi per l’arrivo di Keita Balde alla Sampdoria. Il giocatore del Monaco, infatti, avrebbe fatto ritorno nel Principato per risolvere alcune pendenze con i monegaschi.

L’accordo tra Sampdoria e Monaco era sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, e ingaggio da 3 milioni pagato in gran parte dai francesi. Adesso però un ritorno in Costa Azzurra che allunga considerevolmente i tempi dell’approdo in blucerchiato e, di fatto, rende quasi impossibile l’esordio con il Benevento. A Corte Lambruschini però c’è tranquillità e fiducia, l’affare si fa.