Kessie Milan: l’ivoriano chiede un ingaggio da top, i rossoneri non ci stanno

Kessie Milan: il centrocampista ivoriano chiede un ingaggio da top player, i rossoneri non ci stanno

Il Milan vorrebbe trattenere Franck Kessie. La proposta rossonera, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe di 6 milioni di euro più bonus (cifra richiesta dall’ivoriano sino a qualche giorno fa).

Nelle ultime ore, però, si parla di richiesta in aumento: 7 milioni netti con l’aggiunta di bonus per toccare gli 8,5 sarebbe la richiesta del centrocampista, ritenuta troppo alta per la linea del club di Via Aldo Rossi. Da Casa Milan filtra comunque ottimismo: Kessie non molto tempo fa aveva rilasciato una piacevole dichiarazione d’amore verso i colori rossoneri.