Kessie alla Roma, Gasperini ritrova il suo leader di centrocampo: le ultime

Franck Kessie pronto a tornare in Serie A? Il suo profilo piace alla Roma dove ritroverebbe Gian Piero Gasperini

Franck Kessié potrebbe essere il rinforzo ideale per il centrocampo della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Come riportato da Sportmediaset, il centrocampista ivoriano, attualmente in forza all’Al-Ahli, ha espresso la volontà di tornare in Serie A, dove ha vissuto alcune delle stagioni più significative della sua carriera. Il richiamo del campionato italiano, unito alla possibilità di ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato, rende la pista giallorossa sempre più concreta.

Con Gasperini, Kessié ha vissuto da protagonista la sua prima stagione in A nel 2016/2017, ai tempi dell’Atalanta. Una conoscenza tecnica e umana profonda che renderebbe il suo inserimento nella Roma più rapido ed efficace, contribuendo anche alla crescita dell’intero gruppo, alle prese con l’assimilazione dei metodi del nuovo tecnico.

Dal punto di vista tattico, Kessié rappresenta il profilo ideale per il centrocampo giallorosso: dinamico, fisico, abituato a giocare ad alta intensità, ma anche dotato di una leadership silenziosa. Con l’addio ormai imminente di Paredes e il futuro incerto di Cristante, il suo arrivo garantirebbe stabilità, esperienza internazionale e un partner ben assortito per il giovane Koné. A 28 anni, Kessié ha ancora anni importanti davanti a sé e potrebbe diventare un punto fermo della Roma del presente e del futuro.

L’ostacolo principale è legato all’ingaggio: in Arabia guadagna circa 12 milioni netti a stagione. Tuttavia, l’ex Milan si sarebbe già detto disponibile a ridursi lo stipendio, spalmandolo su più anni. Il cartellino, valutato attorno ai 14 milioni, non rappresenta un problema per la Roma.

Con alle spalle un percorso solido in Italia – tra Cesena, Atalanta e Milan – Kessié conosce il nostro calcio come pochi. E ora sogna di tornarci da protagonista, per guidare il centrocampo romanista nella nuova era Gasperini.