Keylor Navas ha fatto il suo esordio nel Nottingham Forest nella vittoria contro il Leeds ed è subito migliore in campo

Buona la prima per Keylor Navas. Il portiere ex Real Madrid e PSG ha giocato la sua prima partita con il Nottingham Forest in Premier League.

A fine partita, vinta 1-0 contro il Leeds, il portiere di Costa Rica è stato incoronato come MVP della partita.